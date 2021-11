Ondoa over ontslag bij Oostende: "Onterecht volgens FIFA"

In december vorig jaar zette KV Oostende zijn doelman Fabrice Ondoa per direct op straat. De Kameroener zou aanwezig geweest zijn op een feestje hoewel de coronamaatregelen dat op dat moment niet toelieten. Ondoa vocht maanden later zijn ontslag aan bij FIFA.

Het voormalige jeugdproduct van FC Barcelona deelde op zijn sociale media zelf het besluit dat FIFA genomen zou hebben: "Er is besloten dat mijn ontslag onterecht was", schreef Ondoa.



"Ik ben hier uiteraard blij mee. Oostende moet zijn verantwoordelijkheden nemen. De ploeg probeerde op een cynische manier om op de spelerslonen te besparen, ik was daar het slachtoffer van. Ik ben blij dat ik deze zaak nu achter mij kan laten."