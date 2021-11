Fiscaal expert: "Zullen Europees rol moeten lossen en dat heeft grote economische impact"

"Door deze maatregelen zullen clubs, vooral de G5 of 6, een veel hogere loonlast moeten dragen, toch als ze spelers dezelfde nettolonen willen garanderen als vandaag. Het gaat dan over verschillende miljoenen euro's. Daarvoor zullen ze extra budget moeten zoeken, maar dat zal allicht niet lukken en dus wordt verwacht dat ze de loonlast zullen moeten terugschroeven."

De grote clubs stonden meteen op hun achterste poten en schreven een open brief. Zij noemden het "het failliet van de sector". "Dat is wat sterk uitgedrukt, maar het valt wel te verwachten dat hier een aanzienlijke economische impact aan gekoppeld is", denkt professor Maus.

Ook aan de makelaarslonen wordt geraakt. "Dat is ook opmerkelijk in het voorontwerp van de programmawet. De makelaarslonen zullen nog maar beperkt fiscaal aftrekbaar zijn, maximaal 3 procent op brutolonen van de spelers. In het buitenland is dat niet zo. Makelaars die talentvolle spelers onder contract hebben, zullen België links laten liggen. In het buitenland kunnen ze 5, 7 of 10 procent vangen. Ook dat zal een impact hebben op het niveau."

"Het gevaar is dat andere systemen nu buiten schot blijven"

Michel Maus vraagt zich af of de regering wel aan alle gevolgen gedacht heeft. "Iedereen is ervan overtuigd dat het fiscaal systeem zoals het nu is aan herziening toe is, ook binnen de sport zelf. Maar het is wat te veel budgettair bekeken naar mijn gevoel. Ze hadden een impactanalyse moeten uitvoeren, dit had moeten kaderen in een breder topsportplan voor ons land. Op deze manier is het een gemiste kans."

De volledige economische impact is niet bekeken. "Als we de subtop moeten lossen, dan zal dat ook iets betekenen voor de ranking van België in Europa. De competitie dreigt minder aantrekkelijk te worden, de tv-inkomsten zullen dalen, er zullen minder sponsorinkomsten zijn, misschien minder toeschouwers, … Daar lijkt niet over nagedacht en dat is jammer. Zo is er geen draagvlak in de sector en daardoor krijg je die reacties."

"Het is een zeer moeilijke oefening natuurlijk. Je hebt het belang van de sport aan de ene kant en het maatschappelijk belang aan de andere kant. Elke Europese lidstaat heeft gelijkaardige gunstregimes voor de sport. Als wij het afbouwen, gaan we ons land ook op internationaal gebied wat achteruit plaatsen. Het zou dus beter op Europees niveau geregeld worden. Maar ik snap dat het moeilijk te verantwoorden is dat mensen die zeer goed betaald worden nog van gunstregimes kunnen genieten."