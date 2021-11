Toekomstige papa Dries Mertens: "Ploegmaats geven me de beste raad"

Zaterdag tegen Estland zal Mertens in de bloemen gezet worden voor zijn 100e cap. "Ik ben heel fier. We zjn nu al met enkele spelers die 100 en meer caps hebben. Jan Vertonghen dolde vaak dat ondanks fysieke ongemakken we toch speelden. Dat zegt genoeg over onze goesting. Ik hoop dat van de nieuwe generatie er ook enkele jongens die 100 caps zullen aantikken."

"Het deed pijn dat ik er niet bij kon zijn", vertelde hij, "maar ook de nederlaag tegen Frankrijk was moeilijk. Ik heb veel jongens gehoord en ze waren heel teleurgesteld. Het was voor ons een moment om te tonen dat onze ploeg nog goed is."

Mertens was er niet bij tijdens de vorige interlandbreak, die voor de Belgen niet bepaald een succes werd: twee nederlagen in de Final Four van de Nations League was de pijnlijke eindbalans.

Na een moeilijk seizoensbegin is Mertens opnieuw fit en klaar voor de strijd. Bij Napoli scoorde hij vorige week zijn eerste goal, maar ook bij de nationale ploeg wil Mertens terug knallen. "Ik ben heel blij om terug hier te zijn", opende hij. "Na mijn operatie was het even moeilijk, maar ik voel me terug goed."

"Voor mij is Qatar misschien laatste kans, maar voor de rest niet"

Belgie kan zich voor de 5e keer voor een groot toernooi plaatsen op rij, nooit eerder gebeurde dat, maar toch blijven sommige mensen op hun honger zitten. "Dat snap ik, maar we stonden wel bij laatste 4 van de Nations League. Er is maar één kans om de twee jaar. Het is niet altijd gelopen hoe we wilden, maar we zijn wel steeds op de afspraak, ook nu weer op het WK volgend jaar."

Wordt dat de laatste kans voor deze generatie Duivels? "Nee, want we zullen altijd blijven doorgaan. Voor mij zal het misschien de laatste zijn, maar voor vele jongens niet. We zien ook hoe het voetbal en de federatie in België gegroeid zijn de voorbije jaren. Alles is in orde, dat verandert de mentaliteit ook."



"Of we met dit team nog een toernooi kunnen winnen? Ja. Je speelt maar met elf spelers, maar onze bank is versterkt en onze mentaliteit is gegroeid. Maar de concurrenten zijn ook versterkt. Als je naar Frankrijk kijkt bijvoorbeeld, dat is een heel sterke ploeg. Ook Italië of Engeland, maar wij staan er wel nog tussen."