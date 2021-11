Scorende Cayman loodst Lyon voorbij Bayern, De Caigny kansloos tegen Barcelona

Scorende Cayman viert tegen Bayern

Op de derde speeldag in groep D heeft Janice Cayman woensdag met Lyon een 2-1-zege geboekt tegen Bayern München. De Red Flame scoorde in de 50e minuut de 1-1-gelijkmaker.

De Caigny kansloos tegen titelverdediger

Tine De Caigny had minder succes op speeldag 2 in de Champions League. Ze begon met Hoffenheim vorige week als een raket aan de competitie, met een 5-0-zege tegen het Deense Køge. De Gouden Schoen scoorde tweemaal en deelde ook nog een assist uit.

Woensdag draaide het tegen grootmacht Barcelona anders uit. De Caigny en co konden niets uitvreten tegen de titelverdedigers, die bij de rust al met 3-0 voorstonden. Een kwartier voor tijd scoorde Barcelona nog een vierde keer.

De Belgische aanvalster bleef 66 minuten op het veld, waarna ze vervangen werd door Chantal Hagel. In de stand van Groep C leidt Barcelona met 9 op 9, gevolgd door Arsenal (6). Hoffenheim is momenteel derde (3), het Deense HB Køge is troosteloos laatste met nul punten.