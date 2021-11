Pensioen in het peloton: deze renners laten hun fiets in de garage staan

Op sociale media zien we hoe renners de draad weer oppikken. Na enkele rustige weken zonder hun fiets worden de trainingen zachtjes hervat, maar voor veel renners breekt er een nieuw hoofdstuk zonder trainingen en strakke schema's aan. Deze toprenners krijgen we in 2022 niet meer te zien.

In eigen land is Jelle Vanendert (36) de opvallendste naam die zijn rennersoutfit heeft opgeborgen. De Limburger kende in 2011 zijn moment de gloire in de Tour op Plateau de Beille en sprokkelde veel ereplaatsen in de Waalse klassiekers, maar bij Bingoal Pauwels Sauzen-WB doofde zijn kaarsje de jongste jaren uit. Bij die ploeg kondigde ook Sean De Bie (30) zijn afscheid aan. Een rol als ploegleider spreekt hem aan, maar voorlopig stort hij zich op de wijnsector. Bert De Backer (37) combineerde de laatste jaren van zijn profbestaan met de rol van analist in de Sporza-verslaggeving en heeft in Parijs-Roubaix een punt gezet achter zijn carrière. Bij zijn intussen ex-ploeg B&B Hotels worden ook Jonas Van Genechten (35) en Frederik Backaert (31) van de loonlijst geschrapt. Van Genechten won in 2016 een rit in de Vuelta, boerenzoon Backaert charmeerde vooral als rasaanvaller bij Wanty-Groupe Gobert. Het lijstje landgenoten wordt aangedikt door pistier Kenny De Ketele (36), Roy Jans (31), Jasper De Plus (24), Ludwig De Winter (28) Pieter Vanspeybrouck (34) en Boris Vallée (28)

BEKIJK: De grootste zege van Jelle Vanendert op Plateau de Beille

Duitse en Ierse tandem

Het internationale peloton heeft enkele opvallende kleppers laten gaan. De erelijst van André Greipel (39) hoeft weinig introductie met onder meer 11 ritten in de Tour, 7 etappes in de Giro en 4 overwinningen in de Vuelta. Er prijken 158 overwinngen achter zijn naam, een record. Greipel stak destijds zijn neus aan het venster bij Team High Road, waar hij ploegmakker was van Tony Martin (36), nog zo'n boegbeeld van het Duitse wielrennen. Der Pantzerwagen werd 4 keer wereldkampioen tijdrijden, won ritten in de Tour en de Vuelta, evolueerde naar wegkapitein bij Jumbo-Visma, maar wilde na enkele zware valpartijen niet meer blootgesteld worden aan de risico's van het vak. Hij zette in Leuven in stijl een punt achter zijn carrière met de wereldtitel in de gemengde aflossing. Met naamgenoot Daniel Martin (35) verliest Ierland dan weer een van zijn uithangborden. Martin won met Luik-Bastenaken-Luik (2013) en de Ronde van Lombardije (2014) twee monumenten en maakte dit voorjaar de cirkel rond: na de Tour en de Vuelta oogste hij ook in de Giro. Martin wil meer tijd maken voor zijn gezin en op de familiefeesten zal hij de nostalgische toer kunnen opgaan met neef Nicolas Roche (37). Hij kon geenszins het palmares evenaren van vader Stephen, maar was een "grote broer" voor de jonkies van DSM, waar hij tot zijn eigen verbazing geen nieuw voorstel kreeg.

BEKIJK: Tony Martin stopt in Leuven met een zoveelste wereldtitel als toetje

BEKIJK: Het gloriemoment van Daniel Martin in La Doyenne

De lijdensweg van Aru, Van Garderen en de vloek van de val

Fabio Aru (31) wenste dan weer niet meer plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Bij Qhubeka-NextHash was de toekomst sowieso onzeker, maar de Italiaan bevrijdde zichzelf met zijn pensioen na enkele jaren vol ellende en blessures. Aru won de Vuelta in 2015, in de Giro bleef hij steken bij podiumplaatsen. Ook Tejay van Garderen (33) werd een grote toekomst in het rondewerk voorspeld, maar de Amerikaan maakte die verwachtingen nooit concreet. Als er ergens gevallen werd, dan lag Van Garderen er erg vaak bij, maar de klimmer heeft naar eigen zeggen vrede met zijn afscheid. Roman Kreuziger (35) kreeg in zijn eerste profjaren ook het label van ronderenner met eindwinst in de Ronde van Zwitserland en ereplaatsen in de Tour de France. Hij zette zichzelf ook op de kaart in het eendagswerk met de Amstel Gold Race in 2013 als uitschieter, maar de jongste jaren zakte de Tsjech na een gesmaakte rol als meesterknecht steeds verder weg.

BEKIJK: Fabio Aru reed in de Vuelta zijn laatste kilometers

BEKIJK: De Amstel Gold Race werd in 2013 gewonnen door Roman Kreuziger

Ook deze renners hebben voortaan andere prioriteiten: