Mexicaanse hoogte speelt tennissers parten op WTA-Finals: "Het is aanpassen"

Geen WTA-Finals in China dit jaar, want de reisbeperkingen in Shenzhen laten momenteel geen tennis toe. En dus wordt er deze week getennist in Mexico. Het tennisstadion van Guadalajara, op 1.500 meter hoogte, vormt het decor voor de WTA-Finals.



De speelsters hebben de voorbije dagen al mondjesmaat kunnen wennen aan de ijlere lucht ter plaatse en dat bleek niet zo evident. "Ik heb nog nooit in zulke omstandigheden gespeeld, op zo'n hoogte", vertelt tweevoudig Grand Slam-kampioene Garbiñe Muguruza.



"Het was aanpassen aan de omstandigheden op deze hoogte. Het is anders om de bal te controleren. Het is niet eenvoudig, maar dat geldt voor iedereen."



De Griekse Maria Sakkari relativeert. "Ik besef dat hier misschien niet mijn beste tennis zal spelen, want soms voelt het gewoon vreemd aan", klinkt het. "Maar we wisten wel op voorhand hoe het hier zou zijn."



Aryna Sabalenka denkt dat het wel los zal lopen. "Bij de eerste trainingssessie was ik in shock. Ik kon de bal echt niet controleren. Maar ik heb nu de beste bespanning gevonden voor mijn racket. Nu is het zaak om te oefenen. Dat zal elke dag een beetje beter gaan."