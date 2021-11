Kris Meertens: "Op de training legt bondscoach Demory er de zweep op"

Met een nieuwe bondscoach en ook enkele nieuwe gezichten in de spelerskern trappen de Belgian Cats vanavond hun EK-campagne op gang. "Het was tijd voor wat verjonging, op dat vlak had Philip Mestdagh misschien wat meer kunnen doen", vindt Kris Meertens.



"Anderzijds: Mestdagh heeft het altijd heel goed gedaan. Zijn periode bij de Belgian Cats is sowieso een succesverhaal. Hij heeft destijds een wankel schip in handen gekregen en daar heeft hij iets heel moois van gemaakt. Of het effectief tijd was voor verandering, is van buitenaf moeilijk te beoordelen."



Valéry Demory, de nieuwe coach, aarzelde ook niet om het goede werk van de voorbije jaren te benadrukken. "Ik denk dat het wel een geschenk is om deze ploeg in handen te krijgen. Er is veel talent, anders zou hij de opdracht ook niet aanvaard hebben. We zullen zien of hij er iets extra's kan uit kan krijgen."

Op training legde Valéry Demory er de zweep op. Het was heel pittig en intens. Kris Meertens

Demory is nog maar enkele dagen aan de slag bij de Belgian Cats. Wat is de eerste indruk? "Ik vond de training erg goed, heel pittig. Dat moet ook om op korte termijn iets te kunnen doen, want een uitmatch tegen Bosnië is meteen de moeilijkste wedstrijd van de hele voorronde", weet Kris Meertens.



"Bosnië zal zeer goed zijn en met Jonquel Jones beschikt het over een superspeelster. Wraak nemen voor de nederlaag op het EK zal niet zo simpel zijn. Tegen Duitsland verwacht ik wel een overwinning, al is dat ook een ploeg die aan het komen is."



"Op training legde Demory er in elk geval de zweep op. Het was heel intens. Hij was overal bij en loofde wanneer het goed was, maar was ook streng wanneer het niet goed was. De sfeer lijkt goed te zitten, met een goeie mix tussen jeugd en ervaring. Het is niet zo dat de sfeer verzuurd was, maar je voelt wel dat er een nieuwe wind waait."

"Zag Laure Resimont opfleuren op training"

Mogen we dit weekend nieuwe gezichten verwachten bij de Belgian Cats? "Op de training heb ik Laure Resimont zien opfleuren. Een groot talent, maar onder Philip Mestdagh is ze vaak naast de ploeg gevallen. Daar zal hij wel zijn redenen voor gehad hebben", meent Meertens.



"Resimont is de beste speelster in de Belgische competitie. Voor haar moet het frustrerend geweest zijn. Maar op training viel op dat ze nu veel meer initiatief neemt. Zij zou echt kunnen doorbreken nu. Ik verwacht dat ze haar kans zal krijgen. Dan is het aan haar om die te grijpen. Er is nu geen excuus meer."



"Ik ben ook benieuwd naar de grote meisjes Linskens en Geldof. Als Geldof voor wat meer concurrentie kan zorgen, zal Linskens ook minder zeker zijn van haar stekje. Onder de ring is misschien nog wel het meeste winst te halen voor deze ploeg."

Laure Resimont

