Jago Geerts sluit seizoen af met zege en vicewereldtitel

Voor de wereldtitel kwam Jago Geerts niet meer in aanmerking, die was voor zijn ploegmaat Maxime Renaux, voor de vicewereldtitel wel. De opdracht voor de 21-jarige Belg? Beter doen dan de Franse KTM-rijder Tom Vialle.

Dat lukte. Omdat Vialle viel in reeks 1 en de handdoek in de ring gooide, maar ook omdat Geerts sterk croste in Lombardije. Na winst in de eerste race moest hij in de tweede enkel Renaux voorlaten.

Het leverde Geerts de grand prix én de tweede plaats in het WK op. Vorig jaar finishte hij ook als nummer 2 van het kampioenschap.