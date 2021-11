Het wonderlijke seizoensbegin van Aleksandar Mitrovic, nu ook dodelijk efficiënt bij Servië

Plots ging zijn naam de wereld rond. Na onwaarschijnlijke maanden in de schaduw van de Premier League trad Aleksandar Mitrovic (27) gisteren met één doelpunt uit de luwte. De voormalige recordaankoop van Anderlecht beleefde al een droomseizoen met 20 goals voor Fulham, maar die voor Servië overtrof alles. "Hij verkeert in de vorm van zijn leven."

Oké, het is maar in de Engelse tweede klasse. Oké, hij speelt bij de beste ploeg van de competitie. Maar toch is het doelpuntentotaal van Aleksandar Mitrovic bij Fulham begin november om van achterover te vallen. Maar liefst 20 competitietreffers. In sommige landen ben je daarmee topschutter op het einde van het seizoen. Navraag bij onze dataleverancier leert dat de Serviër - op basis van de beschikbare cijfers - daarmee momenteel de beste schutter van Europa is in competitieverband. Gekeken naar het aantal goals per speelminuut in de grootste 10 landen doen alleen Erling Haaland, Robert Lewandowski en Giovanni Simeone beter. Gisteren bekroonde hij zijn bloedvorm door Servië in de slotminuut naar het WK te schieten. Eén treffer die qua aandacht de 20 van Fulham samengeteld overtrof.

Speler Club Aantal goals Aleksandar Mitrovic Fulham (Eng) 20 Aleksandr Yushin Neftekhimik (Rus) 16 Thijs Dallinga Excelsior (Ned) 16 Robert Mühren FC Volendam (Ned) 14 Michael Frey Antwerp (Bel) 14

Doelpuntenrecord

Ter vergelijking: in zijn beste seizoen voor Anderlecht (2014/2015) scoorde Mitrovic 20 doelpunten in 37 wedstrijden. Nu zit hij al aan hetzelfde aantal in de Championship met 20 duels minder op de teller. Aan het huidige tempo breekt de Serviër het doelpuntenrecord van Ivan Toney (31 goals) in januari al. Over het kanaal klinkt niks dan lof voor de spits, die de voorbije jaren jojode tussen de Premier League en Championship. Ook Fulham-fanaat Aster Nzeyimana steekt zijn bewondering voor "Mitrogol" niet weg. "Hij is beter dan ooit, bij eender welke club", prijst het sportanker. "Hij verkeert - zoals hij zelf zegt - in de vorm van zijn leven. En het is meer dan alleen goals, hoor. Zijn betrokkenheid in het spel van Fulham is enorm. Hij heeft ook al 5 assists achter zijn naam staan."

Mitrovic had vorig seizoen een dispuut met de coach. Met de nieuwe trainer klikt het wel enorm goed. Aster Nzeyimana

De straffe cijfers van Mitrovic dit seizoen staan in schril contrast met zijn statistieken van vorig jaar: 3 doelpunten. Toen wel in de Premier League.

Hoe valt dat gigantische verschil te verklaren? "Fulham kwam in de Premier League bijna niet aan de goal van de tegenstander", aldus Nzeyimana. "Ze incasseerden zoveel tegentreffers dat trainer Scott Parker zijn principes overboord gooide. Bovendien had Mitrovic ook een persoonlijk dispuut met de coach - hij wilde zelfs vertrekken deze zomer. Met Marco Silva, de nieuwe trainer, klikt het wel enorm goed."

Tong tussen de vingers

Daarnaast zag het sportanker dat er nog dingen veranderd zijn aan Mitrovic. "Vorig jaar zag hij er heel loom uit, helemaal niet fit", merkte Nzeyimana. "Dat is dit seizoen anders. En rond hem loopt er met Harry Wilson, Neeskens Kebano en Bobby De Cordova-Reid bijzonder veel kwaliteit rond. Het moét niet alleen meer van hem komen. Sinds die druk van zijn schouders is gevallen, lijkt Mitrovic een machine."

Eentje die nog altijd met een dikke handleiding bediend moet worden? Want herinner u hoe Mitrovic regelmatig de Belgische competitie op stelten zette. Zo vierde hij zijn doelpunten steevast met een bedenkelijk gebaar. Of ging hij op het veld met de regelmaat van de klok fel in de clinch met tegenstanders. "Als hij scoort, steekt hij toch zijn tong al niet meer tussen zijn vingers", lacht Nzeyimana. "Maar op het veld is Mitrovic nog altijd even zot." Bij Fulham en Servië nemen ze het er met veel plezier bij zolang hij aan de lopende band blijft scoren.