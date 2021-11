Herlings geeft Verstappen goede voorbeeld: Nederlander kroont zich tot wereldkampioen

Jeffrey Herlings had de helft van de grand prixs gewonnen dit jaar, maar in de slotrace moest hij nog vol aan de bak. Omdat hij 3 races had gemist wegens een schouderblessure begon de 27-jarige Nederlander de slotmanche met 3 punten achterstand op leider Romain Febvre.

Herlings reed op z'n Nederlands: als een echte lefgozer. De KTM-crosser moest Febvre te grazen nemen en dat deed hij ook. In reeks 1 hield hij de Fransman nog op een minieme afstand, in reeks 2 zette hij de puntjes op de i.

Febvre schoot beter uit de startblokken, maar al snel kraakte hij onder het gebeuk van Herlings. De Nederlander won met overmacht en verzekerde zich zo van een 8e seizoenszege én de wereldtitel in de zwaarste motorcrossklasse.

De tweede in zijn carrière. Drie jaar geleden was Herlings ook al de sterkste in de MXGP. Toen won hij maar liefst 17 grand prixs in een seizoen.