Dante Vanzeir is Rode Duivel: "Ik heb geen Undav nodig om me te tonen"

Vanzeir reed samen met streekgenoot en ex-ploegmaat Leandro Trossard richting Tubeke. "Alles is vlot verlopen, iedereen is hier vriendelijk. Ik heb goesting om eraan te beginnen", sprak hij tijdens zijn eerste persconferentie voor de nationale ploeg.

Dat Vanzeir na omzwervingen in 1B en enkele zware blessures nu bij de nationale ploeg zit, maakt hem erg trots. "Ik ben altijd blijven geloven in mezelf. Ik heb moeilijke momenten gekend, het was geen gemakkelijk weg die aflegde. Maar door mijn hard werk ben ik nu hier."



"Ik heb altijd opgekeken naar jongens al De Bruyne of Lukaku, dat zijn wereldsterren. Het is een hele eer dat ik nu met zo'n spelers kan trainen. Of het jammer is dat Romelu er niet bij is? Ik zou veel van hem kunnen leren, maar hier lopen nog genoeg andere goede spitsen rond."