20 jaar (voetbal)liefde! Peter Vandenbempt verrast cocommentator Eddy Snelders met taart en champagne

Snelders was enkele jaren voordien gestopt met voetballen en werkte ook even als hulptrainer bij de Rode Duivels. Maar al snel bleek dat het jasje van cocommentator hem helemaal als gegoten zat.

Hoog in de tribunes van het Koning Boudewijnstadion gebeurde er nog iets opmerkelijks. Peter Vandenbempt gaf er voor het eerst radiocommentaar in gezelschap van Eddy Snelders.

Zaterdag 10 november 2001 was een heuglijke dag voor het Belgische voetbal. Die avond wonnen de Rode Duivels in eigen huis tegen Tsjechië, een cruciale barragematch voor het WK in Japan en Zuid-Korea. Het werd 1-0, doelpuntenmaker met dienst: Gert Verheyen.

Roze bril

Peter Vandenbempt wilde deze verjaardag niet zomaar aan zich voorbij laten gaan en werkte in het geniep aan een kleine verrassing. Hij trok met taart, champagne én confetti richting Brasschaat om zijn collega en vriend in de bloemetjes te zetten.

Snelders hoopt er nog enkele jaren bij te doen, weet hij ons te vertellen. Vandenbempt reageert er laconiek en in ware voetbaltaal op: "We moeten professioneel zijn en zullen dat jaar per jaar bekijken. Eddy wordt er natuurlijk niet jonger op. We hopen dat we over 5 jaar een zilveren jubileum kunnen vieren."



Gevraagd naar zijn hoogtepunt met Snelders, denkt Peter Vandenbempt meteen terug aan de match België-Brazilië op het WK van 2002. Al volgden daarna ook enkele mindere jaren.

Vandenbempt: "Toen het slecht ging, heb ik Eddy eens een roze bril op gezet. Allemaal om het slechte voetbal aan te kunnen. Dat was hilarisch."



Zaterdag geven beide heren commentaar op de match België-Estland. Laat ons hopen dat de Rode Duivels zich ook nu weer kunnen plaatsen voor een groot toernooi.