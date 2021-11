"Pas bij WK-selectie zullen we zien of het Martinez menens is met de vernieuwing"

In onze podcast De Tribune ging het ook over de selectiepolitiek van de Rode Duivels. De selecties zijn traditioneel groot en volgens heel wat volgers aan vernieuwing toe. Voor de 2 WK-voorrondeduels tegen Estland en Wales riep Roberto Martinez liefst 29 namen op, met nieuwelingen Dante Vanzeir en Wout Faes. "Het gaat om noodgedwongen keuzes", is Peter Vandenbempt kritisch.

Sinds zijn aantreden heeft Martinez de gewoonte om veel spelers op te roepen, haalt Vandenbempt aan. "Hij selecteert ook altijd 4 doelmannen. Want anders kunnen ze niet trainen", klinkt het licht ironisch. "Dus alle andere bondscoaches gedurende 100 jaar hebben dat dan slecht aangepakt." Vandenbempt zalft evenwel ook: "Dat hij een ruimere selectie maakt, kan geen kwaad. Daar is niets op tegen. En dat Dante Vanzeir van Union er nu bij is, vind ik een fantastisch verhaal." "Ik denk niet dat als iedereen fit is Vanzeir er over een jaar zal bij zijn op het WK, tenzij hij nog een ongelooflijke evolutie doormaakt. Maar hij kan er nu van proeven en eventueel laten zien wat hij in zijn mars heeft." "Ik ben blij. Roberto Martinez noemt altijd heel veel namen van spelers die hij allemaal volgt en zelfs als er veel afwezigen zijn, roept hij die dan toch niet op. Dat doet hij nu wel met Vanzeir en dat vind ik goed."

Nu heel wat Rode Duivels al een dagje ouder worden, verwacht iedereen dat Martinez andere namen eens kansen geeft om de toekomst voor te bereiden. Maar de Spanjaard blijft conservatief in zijn selectie en ploeg en hanteert vaak dezelfde namen. Met de vele geblesseerden nu kon hij niet anders dan met Vanzeir en Wout Faes 2 debutanten op te roepen. Maar zou hij dat anders ook hebben gedaan? Vandenbempt: "Dat is het probleem en dat vroeg ik me bij de vorige interlandbreak met de Final Four van de Nations League ook af." "Toen, maar nu ook, zijn het noodgedwongen keuzes: je kiest Vanzeir, want Lukaku en Batshuayi zijn niet inzetbaar. En daarom komt ook Origi er weer bij. Ook Vermaelen en Alderweireld zijn er nu niet bij." "Het zal me toch verbazen als iedereen van de oude garde fit is, welke knopen hij dan doorhakt wanneer hij over een goed jaar een WK-selectie van 23 of 24 namen moet maken. Dan pas zullen we zien of het hem menens is met de vernieuwing."

Vandenbempt voegt daar nog een bemerking aan toe: "Ik las vorige vrijdag in Het Laatste Nieuws dat tijdens de interlandonderbreking in maart, wanneer er oefenwedstrijden op het programma staan, Martinez geen spelers zal oproepen met meer dan 50 caps." "Dan begrijp ik niet zo goed waartoe die wedstrijden en die samenkomst moet leiden. Want als je iedereen met meer dan 50 caps moet schrappen, ben je met een soort B-ploeg of met de U21 bezig." "Ook die jongens hebben al heel veel gespeeld. Of je die dan moet samenroepen en aan 1 of 2 wedstrijden moet onderwerpen, dat weet ik dan niet?" "Ik zou zeggen: als je spelers wil integreren in de schoot van de nationale ploeg, dan doe je dat mondjesmaat en integreer je er een paar in de schoot van de nationale ploeg. Maar die nationale ploeg zal er dan blijkbaar niet zijn. Dus dat wordt een heel andere samenkomst. Dat vind ik dus een vreemde beslissing."

Het valt op dat Martinez wel af en toe eens een nieuwe naam bij de selectie haalt, maar die dan geen speelgelegenheid geeft. "Dat is de filosofie van Martinez", legt Vandenbempt uit. "Hij zegt: "We bekijken die op training, hoe ze zich integreren." Ik kan me dat nog voorstellen een eerste of tweede keer, maar als je dat veel te lang doet.." "Ik denk dat iedereen het erover eens is, behalve Roberto Martinez zelf en een paar getrouwen, dat Charles De Ketelaere - om die nu maar te noemen - eerder had moeten spelen. Om te laten zien dat hij dat niveau aankon. Hij presteerde namelijk ook op het allerhoogste niveau. Dat is maar één voorbeeld." "Kijk naar de Final Four van de Nations League: je hebt Theate, die echt goed speelt, zonder dat ik weet dat Theate een toekomstige centrale verdediger wordt van de nationale ploeg, maar waarom zet je die dan niet minstens toch in de wedstrijd om de derde plaats?"



"Martinez is net iets te lang trouw aan zijn vertrouwde namen. Er wordt gezegd dat hij na het EK, dat voor mij een tegenvaller was, bepaalde spelers niet met de vinger wilde wijzen door ze niet meer op te roepen. Maar we zijn natuurlijk wel bezig met topsport."



"We hebben nog bondscoaches gehad, Joachim Löw om die te noemen, die iets te lang hebben vastgehouden aan de ploeg waarmee ze meer succes hebben gehaald."

Tot slot reageert Vandenbempt op de oproep van Club-coach Philippe Clement om zijn internationals niet te veel te laten spelen om ze fris en gezond terug te hebben voor de match tegen KV Mechelen 3 dagen na de partij op Wales. "Ik heb alle begrip voor de vraag van Clement, maar de bondscoach moet die natuurlijk naast zich neerleggen. Zo eenvoudig is het. Het programma van de nationale ploeg is daar. De bondscoach moet spelers los van de clubbelangen selecteren en opstellen." "Ik versta wel dat Clement - terecht - verwijst naar de behandeling die bepaalde spelers (Courtois, Lukaku) hebben gekregen 2 interlandbreaks geleden die niet mee moest reizen naar Kazan voor de match tegen WIt-Rusland, omdat ze dan sneller bij hun club waren." "Dat vond ik eigenlijk wel een goeie beslissing, maar dan ik begrijpen dat Clement zegt om dat ook te doen voor bijvoorbeeld Charles De Ketelare."