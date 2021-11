Zo onderhoudt een profwielrenner zijn conditie: met een marathon

Het wielerseizoen zit er al even op en dus krijgen de renners even tijd om zich te ontspannen. Ineos-renner Adam Yates stond zondag aan de start van de marathon van Barcelona. De 29-jarige Engelsman legde de mythische afstand af in 2 uur, 58 minuten en 44 seconden.

"Enkele weken aan het strand waren misschien niet de ideale voorbereiding, maar ik ben best blij met mijn chrono", reageerde Yates op zijn Instagram. "Al blijf ik best gewoon koersen."

Voor Yates was het een blij weerzien met Barcelona. Begin dit seizoen stond hij er op het hoogste schavot in de Ronde van Catalonië. Ploegmaats Richie Porte en Geraint Thomas stonden naast hem op het podium.