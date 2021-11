Wie wint de motorcrossthriller? Een Nederlander of een Fransman?

De 3 kanshebbers:

Joël Smets: "Jeffrey Herlings wint met bravoure"

"Het is al een tijd geleden dat het kampioenschap op zo'n thriller is uitgedraaid", weet 5-voudig wereldkampioen Joël Smets, nu teammanager bij KTM.

"Ik loop al 50 jaar rond in de sport. Ik herinner me nog de tweestrijd tussen Everts in Tortelli in de jaren 90, maar een driestrijd? Dat moet bijna uniek zijn."

"Wij hadden verwacht dat Jeffrey Herlings het seizoen zou domineren. Na pech in de Grote Prijs van Nederland heeft hij 3 manches moeten missen. Omdat de concurrentie steken heeft laten vallen, maakt hij toch nog kans."

Ondanks 3 gemiste races won Herlings bijna de helft van de grand prixs dit seizoen: 8 van de 17, tegenover 4 voor Gajser en 1 voor Febvre.

"Zelfs als ik niet voor KTM zou werken, verwacht ik dat Herlings de wereldtitel pakt. Met veel bravoure zelfs. Ik zie hem beide reeksen winnen", besluit Smets.