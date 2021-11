Vanzeir-Undav het koningskoppel van Union? "Teuma en Nielsen", vindt Verheyen

Wie koningskoppel zegt in combinatie met Union denkt natuurlijk meteen aan de spitsen Undav en Vanzeir. Maar Gert Verheyen ziet dat een beetje anders. "Ik heb gekozen voor het koppel op het middenveld. Ik vond dat de twee beste spelers in die match tegen Charleroi, ondanks het feit dat Undav ook weer gescoord heeft natuurlijk."

"Nielsen en Teuma vond ik geweldig goed als centrale middenvelders, maar ook omdat ze heel regelmatig in die hoeken doken en het daar Charleroi moeilijk maakten. Ze geven dan heel goeie voorzetten ook. Teuma heeft een geweldige linkervoet, Nielsen een goed afstandsschot ook."

"Het zijn twee jongens die heel veel lopen. Van Teuma zou je het misschien op het eerste zicht niet zeggen, maar hij heeft in die wedstrijd het meest gelopen van alle spelers. Nielsen zat na 68 minuten ook al aan meer dan 9 kilometer. Dat hoort er ook bij."

"Er is - terecht - al veel gezegd over de twee spitsen en over Mitoma, maar deze twee zijn toch ook wel heel goed."

"Ze staan ook niet alleen maar bovenaan omdat ze twee goeie spitsen hebben. Ook door het middenveld en die drie achteraan vind ik ook heel goed. Het is te hopen dat ze in de winter niemand komen wegplukken."

Joos: "Denk je echt dat ze in de winter daar achteraan iemand komen halen?". "Nee, dat denk ik nu niet", lacht Verheyen. "Ze doen het fantastisch goed, maar er zal niemand zijn die meteen denkt we moeten Kandouss, Burgess of Van der Heyden gaan halen."