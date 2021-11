Stephen Curry culmineert in NBA: matchwinnaar met 50 punten en 10 assists

Met 9 overwinningen en 1 nederlaag staat Golden State stevig op kop in de NBA, dat werd niet meteen verwacht van de kampioen van 2015, 2017 en 2018. Maar Curry speelt weer op het ongelooflijk hoge niveau waarmee hij 2015 en 2016 MVP werd.

Curry is de eerste dit seizoen die 50 punten binnenwierp en voegde daar 10 assists en 7 rebounds aan toe. Enkel Wilt Chamberlain en Rick Barry, allebei lid van de Hall of Fame, konden in de clubgeschiedenis al 50 punten en 10 assists laten noteren.

De dominantie van Curry was totaal. Hij heerste en verdeelde en stond constant met zijn armen in de lucht zijn medespelers en het publiek op te zwepen. Hij maakte de eerste 13 punten van de Warriors en deed er daar nog eens 10 op een rij bij in het 3e quarter.

Het publiek genoot volop en schreeuwde hem luidkeels toe: "MVP! MVP!" Even hielden de fans hun adem in, toen hij in het eerste quarter zijn schouder leek bezeerd te hebben, maar een snel onderzoek bracht niks aan het licht.

Curry deed lustig voort en pakte voor de 10e keer uit met een 50 punten-match, bij de rust zat hij aan 24 punten met 5 driepunters. Op weg naar een 5e zege op een rij wierp hij al zijn 13 vrijworpen binnen.

In de schaduw van Curry kwamen Jordan Poole en Andrew Wiggins respectievelijk tot 16 en 13 punten. Bij de Hawks was Trae Young de beste met 28 punten en 9 assists, maar dat kon een 4e verlies op een rij en een 6e op 7 duels niet vermijden.