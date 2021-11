Poolse rodelaar knalt keihard op gesloten poortje op olympische piste

Mateusz Sochowicz is een van de atleten die zich opmaakt voor de Olympische Winterspelen die op 4 februari van start gaan in de Chinese hoofdstad Peking. De 25-jarige rodelaar zal wellicht een kruis moeten maken over zijn deelname.

Sochowicz crashte keihard (lees: met ongeveer 60 km/u) op de olympische piste. Een poortje, dat volgens de Poolse federatie open had moeten staan, was gesloten.

Sochowicz liet zijn slee wegschieten en hoopte zichzelf nog over het poortje te katapulteren, maar dat lukte niet. Met een gebroken knie, kneuzingen en snijwonden mocht de onfortuinlijke Pool nog van geluk spreken. Hij had de zware crash overleefd.

Na een moeizame reddingsoperatie, Sochowicz bleef een halfuur op het ijs liggen, is hij geopereerd.

"Ik maak het goed. Al zal ik wel even moeten overstappen in een rolstoel", laat de Pool weten met een komische noot op Facebook.