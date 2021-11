Ook dat is poëzie! Aster Nzeyimana zingt in Winteruur zijn favoriete tekst: "Iendracht Veroit"

"Dit lied symboliseert mijn jeugd", vertelt Aster na zijn zangstonde. "Ik word hier goedgezind van omdat er een zondvloed van herinneringen naar boven komt."

Aster voetbalde van zijn 12 tot zijn 19 jaar bij Eendracht Aalst, dat hem had weggekaapt bij het kleinere SK Lebbeke.

"Ik was gescout en mocht er gaan testen. Ik voelde me er thuis van dag 1. Aalst is een eiland in Vlaanderen. Alles is er anders."

"Ook de taal. Ik verstond mensen niet. Ik herinner me dat we oefenden op lange ballen op training. De coach riep dat ik de bal niet mocht laten boischen. Ik begreep er toen niets van."



Bekijk de volledige aflevering op VRTNU: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/winteruur/7/winteruur-s7a4/