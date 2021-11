Marnicq Bervoets stopt na 10 jaar als teammanager: "Ik kies voor mijn zoon"

Een dag voor de laatste grand prix van het seizoen maakt Marnicq Bervoets bekend dat hij het fabrieksteam van Yamaha verlaat. Na het behalen van de MX2-titel met de Fransman Maxime Renaux vindt hij het tijd voor een nieuw hoofdstuk.

Bervoets wil zich de volgende jaren toeleggen op de carrière van



zijn twaalfjarige zoon Jarne, die ook gebeten is door de motorcrossmicrobe.

"Hij heeft talent. Ik voel dat ik hem moet gaan steunen", vertelt Bervoets. "Ik zeg niet dat Jarne zal uitgroeien tot een topper, maar ik wil hem wel optimaal begeleiden."

"Motorcross is een erg individuele sport. Ik was vaak weg in het weekend en dat deed pijn: bij mijn zoon, maar ook bij mij", geeft de ex-crosser toe.

"Ik had ook bij de ploeg kunnen blijven. Na jaren puzzelen, draait het team op en top, maar ik wil nu in eerste instantie van de sport genieten met mijn zoon."