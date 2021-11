Kelly Everts rolde met zoon Liam weer de cross in: "Nu meer schrik dan bij Stefan"

Volgend seizoen treedt Liam Everts aan in de MX2. De droom is natuurlijk de MXGP. "Ik ben heel blij dat het gelukt is voor hem", vertelt zijn mama Kelly.

Een van de gevolgen is natuurlijk dat ook Kelly opnieuw in de motorcrosswereld gezogen wordt. Is dat voorbestemd? "Waarschijnlijk", lacht ze. "Ik denk er zo niet over na. We doen het al jaren. Ik heb met Stefan de hele wereld rondgereisd en dan is het een paar jaar rustiger geweest. En nu zie je alles weer opnieuw beginnen."

"Ik doe het niet tegen mijn zin, hoor. Liam heeft zelf beslist dat hij ervoor wil gaan en hij mag dat doen van mij."

"We kennen eigenlijk niets anders. We zijn erin opgegroeid. We zijn nooit thuis in het weekend, dat is zo. En als we thuis zijn is het veel regelen. Maar ik mis de vrije tijd niet. Ik ben dit zo gewoon."

De familie heeft nog een dochter, Mylee. Hoe verdelen ze de aandacht? "Dat is niet gemakkelijk. Tijdens de week traint zij altijd, we brengen haar elke dag naar het turnen. Zij krijgt in de week onze aandacht. Ze wil niet altijd meekomen naar de cross, maar ze wordt dan overal verwend. Ze is het volledig gewoon."