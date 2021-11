Heisa bij de Heat: MVP Jokic beukt tegenstander omver na stevige fout

In de NBA mag MVP Nikola Jokic wellicht een schorsing verwachten. De center van de Denver Nuggets verloor afgelopen nacht zijn kalmte na een stevige fout van Miami-speler Markieff Morris. "Ik had het niet mogen doen. Het was dom van me", sloeg Jokic mea culpa na de wedstrijd.

In de topper tussen Miami en Denver hadden de Nuggets enkele minuten voor tijd de zege al op zak toen Nikola Jokic foutief werd afgestopt door Markieff Morris.



Jokic revancheerde zich onmiddellijk door Morris langs achteren een ferme beuk in de rug te geven. Morris smakte hard tegen het parket en de potjes dreigden even over te koken, maar refs en coaches konden erger voorkomen.

Toen de gemoederen bedaard waren, werden beide spelers uitgesloten. In een gespannen sfeertje werd de match uitgespeeld, Denver won met 96-113.



Na afloop sloeg Nikola Jokic, vorig seizoen de MVP van de reguliere competitie, mea culpa. "Het was dom. Ik voel me er slecht bij. Ik had dat niet mogen doen", reageerde de Serviër. "Het was een harde fout en ik wilde mezelf verdedigen, maar ik hoor zo niet te reageren."

Broer Morris: "Is genoteerd"