Giro onthult parcours van 2022 nog wat meer: ontdek de 6 ritten voor "baroudeurs"

De 105e Giro vindt van 6 tot 29 mei 2022 plaats. Vorige week werden de 3 ritten in startland Hongarije bekendgemaakt, gisteren volgden 7 sprintersetappes. Daarvan kennen we niet de exacte plaats in het rittenschema, net als van de 6 ritten voor offensief ingestelde renners.

Een eerste overgangsrit loopt tussen Diamante en Potenza (198 km) over een heuvelachtig parcours, met hoogteverschil van 4.490 meter. Nog in het zuiden van de Laars zal er een etappe van 149 km in en om Napels plaatsvinden (hoogteverschil: 2.130 meter).



In het centrum van Italië komt er een rit tussen Pescara en Jesi, goed voor 194 km met daarin 6 beklimmingen en 1.730 meter hoogteverschil. In het noorden zal er een etappe gaan van Parma naar Genua. De renners moeten daarin 186 km en een hoogteverschil van 2.840 meter overbruggen.



Tussen Santena en Turijn, in Piemonte, komt er een intense etappe van 153 kilometer met een dubbele klim van de Superga en drie keer de Colle della Maddalena en de Roccia Santa Brigida (3.470 meter hoogteverschil).



De laatste voorgestelde etappe gaat tussen Marano Lagunare en het Santuario di Castelmonte met finish op de top van een klimmetje van tweede categorie.



Morgen worden nog de bergritten bekendgemaakt, donderdag volgt dan het hele parcours en plaatje. Dit jaar won Egan Bernal de Giro.