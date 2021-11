Giro komt volgend jaar langs plek waar Wouter Weylandt overleed

De organisatie van de Ronde van Italië maakt deze week beetje bij beetje het parcours van de 105e editie bekend. Gisteren de sprintetappes, vandaag de overgangsritten.

In rit 12 rijden de deelnemers tussen Parma en Genoa over de Passo del Bocco. Op 9 mei 2011 kwam er een abrupt einde aan het leven van Wouter Weylandt, na een zware val in de afdaling.

De 26-jarige sprinter reed destijds met rugnummer 108. Het nummer wordt sinds zijn dood niet meer gebruikt in de Giro.