Geniet nog eens van openhartige Nainggolan in Extra Time: "Ik sta hot op de markt"

Als Roberto Martinez voor een clubelftal zou kiezen, ben je dan beschikbaar voor de Rode Duivels?

"Neen, neen, neen..."

"Voor mij was het een trots om voor België te spelen. Alle categorieën heb ik doorlopen. En altijd was er iets. Ik heb altijd gepresteerd op het veld met het leven dat ik leid. Ik snap niet dat ze altijd naar het extrasportieve kijken. Voor mij is het eenvoudig: de beste speelt, los van wat hij naast het veld doet."

Volg jij de buitenlandse competities?

"Ik kijk wel eens naar enkele ex-ploegen. Maar ik ben echt geen voetbalfreak, ik probeer mijn tijd ergens anders in te steken als ik thuis ben. Het leven van een voetballer is al druk genoeg."

Er kwamen verhalen naar buiten over de coach die niet meer gesteund werd door de spelers van Antwerp...

"Ik lees geen gazetten. Maar journalisten die zeggen dat spelers lekken zonder hun naam te noemen, wat voor zin heeft dat? Dat is alleen maar om rommel in de kleedkamer te brengen."

"Een ploeg moet je als familie beschouwen. Je zit meer op de club dan thuis."

Je kwam naar Antwerpen en je stond meteen in de schijnwerpers.

"Als ik niet in Antwerpen zat, was dat ook al. Dus veel verschil maakt het niet. Ze praten graag over mij, ik sta hot op de markt. De journalisten moeten ook hun werk hebben, anders staan de gazetten niet vol."

"Maar nu ging het over te snel rijden onder invloed. Ik zat er juist over, komaan. Wie drinkt er al eens geen glaasje. Het zijn allemaal heilige mensen in België. En als je die commentaren dan leest: dat kan niet als voetballer? Waarom kan dat niet."