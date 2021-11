Gehoord in 90 minutes: "Xavi bij Barcelona: is dat niet een operatie-Kompany?"

Beluister de aflevering van 90 minutes

"Door de voetballer die hij was, geloof ik wel in Xavi"

Xavi moet Barcelona uit het slop halen, maar eenvoudig wordt die opdracht niet. "Ik denk niet dat hij nu de messias is", zegt Steven Defour. "Daar is de ploeg niet sterk genoeg voor. Het brengt wel iets teweeg, maar om ze nu meteen weer in die titeldebatten te krijgen, dat denk ik niet."

Filip Joos ziet een interessante vergelijking met een Belgisch verhaal. "Is het niet een soort Kompany-operatie? Er iemand zetten die heel veel goodwill heeft bij de supporters, zodat zijn aanwezigheid alleen al de wat mindere ploeg compenseert? Alleen zie je wel dat het zo’n icoon ook kan aantasten."

"Het verschil is wel dat Xavi al kilometers gemaakt heeft voor hij de job aannam, Kompany niet. Maar dat is geen garantie. En ik snap ook wel dat Kompany al meteen ging. Dat heeft ook met momentum te maken."

"Kompany kwam ook eerst als speler", brengt Kerkhofs in herinnering. "Stel nu dat hij eerst nog een paar jaar de reserves van Anderlecht had getraind, dat gaat toch ook niet?"

Joos: "Neen, maar wat tijd in de Championship in Engeland of bij de beloftes van City, dat had ik hem toegewenst. Voor de Belgische voetballiefhebber is het geen drama als je daar sneuvelt. De spotlights zijn hier bij Anderlecht hoe dan ook groter."