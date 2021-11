De Warriors zijn weer "hot": "Rest van NBA mag misschien wel bang worden"

De Golden State Warriors waren de voorbije 6 jaar een van de meest dominante teams in de NBA, met 5 finaleplaatsen op rij en 3 titels. De afgelopen 2 seizoenen verliepen dan weer moeilijk, mede door het vertrek van Kevin Durant en de 2 zware blessures van Klay Thompson.



Maar bij de start van het nieuwe seizoen lijken de Warriors opnieuw helemaal de oude. Het rapport na 10 wedstrijden: 9 zeges en slechts 1 nederlaag, niemand in de NBA doet beter. En ook: het wervelende basketbal is opnieuw terug, met de onnavolgbare schutter Stephen Curry als exponent.



"Ik denk dat niemand verwacht had dat de Warriors zo uit de startblokken zouden schieten. Curry is nog altijd de absolute ster en Draymond Green het defensieve beest die voor de organisatie zorgt. Maar ze roteren met 10 spelers. Het is zoveel meer dan alleen maar Curry", legt Dennis Xhaët uit.

Enkele jaren geleden luidde het motto van de Warrriors "Strength in Numbers". Vrij vertaald: "Veel spelers kunnen het verschil maken en we rekenen op iedereen, de breedte van de ploeg is de kracht van het team".



"En die slogan is nu weer helemaal van toepassing op het team", ziet Xhaët. "De Golden State Warriors zijn echt een geheel. Ze doen het als ploeg, laten de bal rondgaan en spelen opnieuw het ploegbasketbal waardoor veel mensen destijds verliefd werden op de Warriors."



"Het samenspel zit er nu misschien nog wel meer in dan toen. Ze laten de bal het werk doen tot ze een goed shot vinden."

"De rest van de NBA mag misschien wel bang worden"

"Ball movement", het laten rondgaan van de bal, was de succesformule van de Warriors. Waarom lukte dat de voorbije twee seizoenen niet? "Ball movement is er een beetje uitgeraakt in de periode van Kevin Durant. Je kunt niet anders dan zo'n getalenteerde speler af en toe zijn eigen ding te laten doen", vertelt Xhaët.



"Door corona was er vorig jaar ook geen trainingskamp om nieuwe spelers de beginselen van de filosofie mee te geven. Nu is er meer kwaliteit in het team en hebben ze een ploeg die er echt voor gemaakt is."



"Jonge spelers als Damion Lee of Jordan Poole hebben zich voort ontwikkeld en kerels als Wiggins of Bjelica kunnen nu meer hun kwaliteiten tonen. Alles is netjes verdeeld. Het plaatje klopt gewoon."

De Warriors zijn momenteel ook het beste defensieve team in de NBA. En het credo luidt dat je met een sterke verdediging kampioen wordt. "Golden State is defensief altijd heel sterk geweest, maar dat zijn de mensen misschien een beetje vergeten", zegt Dennis Xhaët.



"De defensieve afspraken zitten goed en iedereen doet die inspanningen. Zo is de succesformule van coach Steve Kerr helemaal terug. Een beetje vernieuwd en misschien zelfs wat verbeterd. Ik denk dat de rest van de NBA gewaarschuwd is en ook wel bang mag zijn."



En dan moet scherpschutter Klay Thompson nog terugkeren. "Hij is de op één na beste shotter in de geschiedenis. Zelfs aan 75% kun je dan een meerwaarde zijn. Áls hij helemaal fit terugkomt na die twee zware blessures dan is Golden State misschien wel dé favoriet in het Westen."

