BK veldrijden en op de weg in Middelkerke: zandcross en sprinterskoers

Dat Middelkerke gaststad zou spelen voor de BK's in 2022, was al een tijdje geweten. Vandaag werden de omlopen voorgesteld. De organisatie riep de hulp in van Paul Herygers en Johan Museeuw als adviseurs. Herygers is als zandspecialist in zijn nopjes met het parcours dat zijn voormalige collega-veldrijder Bjorn Rondelez heeft uitgetekend. "Het wordt op 8 en 9 januari geen slachtpartij in de modder, maar een echte zandcross. Op het militair domein van Lombardsijde moeten de renners een aantal keer met gras begroeide duinen beklimmen. De weersomstandigheden zullen hier bepalen of er vlot naar boven gereden kan worden of niet." "Na de eerste materiaalpost volgt er een passage op het strand: de mooiste strook van het parcours. Hier kunnen de renners niet aan het zand ontsnappen. Bij droog weer zal deze strook er heel lastig bij liggen." De conclusie van ex-wereldkampioen en tweevoudig Belgisch cyclocrosskampioen Herygers? "Dit is een echt kampioenschapsparcours. Niet alleen het zand zal voor het verschil zorgen, maar ook de opeenvolging van heuvels - vier beklimmingen per ronde - zal zijn tol eisen." "De grote favoriet is uiteraard Wout van Aert, maar op dit parcours kan Laurens Sweeck heel lang met hem in duel gaan. Ook Eli Iserbyt en Toon Aerts hebben in het zand stappen vooruit gezet." "Ik verwacht een indrukwekkend BK en dit op een parcours dat geen enkele artificiële hindernis zal bevatten en toch heel pittig is. Dit is uniek!”

De grote favoriet is uiteraard Wout van Aert, maar op dit parcours kan Laurens Sweeck heel lang met hem in duel gaan. Paul Herygers

Wout van Aert won in januari het BK veldrijden...

BK op de weg: "Spektakel verzekerd met veel goeie en jonge sprinters"

Ruim vijf maanden na de cyclocrossers is het aan de wegrenners om voor de tricolore trui te strijden in Middelkerke. Op zondag 26 juni wordt het Marktplein in Middelkerke de startlocatie voor het BK op de weg en ligt de aankomst op de Koninginnelaan. Johan Museeuw stond mee aan de wieg van het parcours. De nationale kampioen van 1992 en 1996 en wereldkampioen van 1996 koos voor een atypische omloop: van begin tot einde vlak en over brede wegen. "Ik wilde geen kopie van een voorjaarsklassieker uitstippelen en heb er bewust voor gekozen om de hellingen in het Heuvelland of de kasseistroken zoals de Steenstraat niet op te zoeken", legt Museeuw uit. "De renners krijgen zo een stressloos kampioenschap voor de wielen geschoven. Ze moeten niet voortdurend in de eerste tien rijden en in de maand juni zal ook de invloed van de wind beperkt zijn." Een kampioenschap zonder echte scherprechters kan ook voor spektakel zorgen, gelooft Museeuw. "De renners zullen zelf beslissen hoe zwaar het wordt. Een nationaal kampioenschap is een van de moeilijkste wedstrijden om te controleren." "Er is een grote kans op een massasprint, maar er liggen zeker mogelijkheden voor een vroege vlucht of een ontsnapping in de lokale rondes in Middelkerke. Rijden we in Middelkerke toch met een grote groep naar de streep, dan krijgen we een koninklijke sprint. In België hebben we op dit moment veel goede en jonge sprinters: spektakel verzekerd!"

Ik wilde geen kopie van een voorjaarsklassieker uitstippelen en heb er bewust voor gekozen om hellingen in het Heuvelland of kasseistroken niet op te zoeken. Johan Museeuw

Twee keer De Moeren, koers van 215 kilometer

"Na de start in Middelkerke trekken we met de renners naar Gistel, een plaats waar ik nog een tijdje vertoefde, en Zevenkote", legt Museeuw nog uit. "Daarna gaan we vrij snel richting de befaamde polderzone 'De Moeren'. Die doen we bovendien twee keer aan. Het kan daar "tempeesten". Staat er daar een hevige wind, dan krijgen wij zeker waaiers. Is dat niet het geval dan is dat ook geen erg. Het zijn nu eenmaal altijd de renners zelf die de wedstrijd maken." "Het aantal kilometers is bij de mannen 215 kilometer. Het is niet nodig om daar pakweg nog 50 of 60 kilometer bij te doen. Er zal selectie genoeg zijn. Komt het tot een massasprint, dan is dat ook best meegenomen." "Wij beschikken over een pak renners die tot de wereldtop behoren als het op sprinten aan komt. De spinters mogen toch ook eens de kans krijgen om eens met de mooie driekleur een jaartje rond te rijden", geeft Museeuw mee.