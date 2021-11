Belgian Cats treffen wereldtopper: Jonquel Jones, de beste speelster in de WNBA

Terwijl de Belgian Cats jarenlang vruchteloos probeerden om de in België wonende en spelende Amerikaanse Celeste Trahan-Davis te naturaliseren, had Bosnië in 2019 heel wat minder administratieve bezwaren om Jonquel Jones een Bosnisch paspoort te bezorgen. De in de Bahama's geboren centerspeelster verdedigt nu al 2 jaar de kleuren van Bosnië, dat dankzij de klasse van Jones van een middenmoter is uitgegroeid tot een gevaarlijke klant in het Europese basketbal.

Verbluffend EK

Een unicum in de WNBA

Aan Jones' huidige dominantie gaat een lange weg vooraf. Ze trok op haar 14e van de Bahama's naar de VS, waar haar coach op de middelbare school haar voogd werd. Later maakte ze indruk in het universiteitsbasketbal bij Clemson, in 2016 werd ze als 6e gekozen in de WNBA Draft.



Jones belandde bij Connecticut Sun en timmerde daar de voorbije jaren gestaag aan haar weg naar de top. In haar 2e seizoen werd ze verkozen tot Most Improved Player (MIP), de speelster die het meest vooruitgang gemaakt heeft.



Een jaar later zette ze opnieuw een stap vooruit en kreeg ze de trofee van Sixth Woman of the Year, de beste invaller. Met Connecticut verloor Jones datzelfde seizoen de WNBA-finale van Washington, het team van Emma Meesseman en Kim Mestdagh.



Jones zat daarna het coronaseizoen uit en keerde dit jaar terug met brio: 19,4 punten per wedstrijd en 11,2 rebounds per match.



Bijna unaniem werd ze onlangs verkozen tot MVP in de WNBA. Ze kreeg ook een plekje in het Team van het Jaar én het Defensieve Team van het jaar. Ze is meteen ook de allereerste speelster met een MVP-trofee, MIP-trofee en Sixth Women-trofee op haar palmares.