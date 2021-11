80e Gentse Zesdaagse voorgesteld: "Het wordt een Covid Safe Event"

"Veiligheidsraad op 19 november, maar verwacht niet dat alles plots stilgelegd zal worden"

Indrukwekkend deelnemersveld

Sportief gezien pakt de organisatie uit met een topveld. Kenny De Ketele rijdt er, aan de zijde van Robbe Ghys, zijn laatste zesdaagse in eigen land en sluit zijn carrière later helemaal af op de Zesdaagse van Rotterdam. De twee verdedigen trouwens hun titel van 2019, in 2020 was er geen zesdaagse in Gent door corona.



De andere publiekslieveling, Iljo Keisse, zal gekoppeld worden aan de Brit Mark Cavendish. Als duo wonnen ze in 2014 in Zürich, in Gent reden ze al 2 keer samen: tweede in 2014, vierde in 2019. Keisse is de "Keizer van 't Kuipke" met 7 eindzeges. Cavendish won in 2016 in Gent aan de zijde van Bradley Wiggins.



Naast de koppels De Ketele-Ghys en Keisse-Cavendish is het zeker ook uitkijken naar de Deense wereld- en olympische kampioenen, Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen.



Mørkøv was in 2009 al eens laureaat van de Gentse zesdaagse, toen met Alex Rasmussen. Ook in 2015 mocht hij op het hoogste schavotje plaatsnemen, toen met Iljo Keisse.



Jasper De Buyst van zijn kant, winnaar in 2013 met Leif Lampater en in 2014 met Kenny De Ketele, wordt dit jaar op weg gestuurd met zijn Duitse Lotto-ploegmakker Roger Kluge.



"En er komt nog schoon volk aan de start", aldus matchmaker Christophe Sercu. "Zo tekenen de Europese kampioenen Yoeri Havik en Jan Willem van Schip eveneens present. De Nederlanders zijn zeker een kandidaat voor de eindzege."



"Ook het volledig Belgische duo met Otto Vergaerde en Jules Hesters komt aan de deur kloppen. Tuur Dens maakt zijn debuut in deze zesdaagse. Ik koppelde hem aan de ervaren Marc Hester. Het deelnemersveld vind ik redelijk indrukwekkend. Deze koppels moeten garant staan voor 6 dagen topsport en spanning."