14-jarig talent Lucas Coenen wint ook slotraces in EMX 125

5 zeges in 6 races

In het begin van het seizoen sukkelde Lucas Coenen met een polsblessure, de laatste weken heeft hij zijn talent volop tentoon kunnen spreiden.

Met vandaag opnieuw een demonstratie in de slotmanche op het circuit van Mantova in Italië. Twee keer schoot Coenen het snelst uit de startblokken, twee keer won hij ook.

"Beter kan niet. Niemand kon me volgen", lacht de tiener, die de laatste weken 5 races op 6 won.

In de eindstand strandt hij op de 3e plaats. "Dat had beter gekund, als ik de eerste races niet gemist had", legt Coenen uit.