Voor 2e week op een rij eindigt Thomas Detry 22e op PGA Tour

Detry opende met een 20e plaats na een rondje in 67 slagen. met een tweede ronde in 68 haalde hij makkelijk de cut als 22e. Dag 3 was ietwat tegenvallend met 71 slagen, waardoor de 28-jarige Belg terugviel naar 45. Maar 66 slagen verder was de 22e plaats toch weer zijn deel.



Detry putte op zijn laatste 18 holes 5 birdies en 1 eagle weg, waartegen hij 2 bogeys op zijn scorekaart moest schrijven. Met zijn ronde van 5 onder par maakte hij nog 23 plaatsen winst en werd het een gedeelde 22e plaats.



Met zijn eindscore van 12 onder par telde hij in de eindstand 11 slagen meer dan Viktor Hovland, die zich de beste toonde. De 24-jarige Noor, die vorig jaar ook al het toernooi won, telde in de eindstand 4 slagen voorsprong op thuisspeler Carlos Ortiz.



Voor Hovland is het de derde PGA Tour-overwinning in zijn loopbaan, waarnaast hij in juni dit jaar ook al in München de BMW International Open op zijn erelijst bijschreef.



Met zijn eindscore van 23 onder par verbeterde Hovland het toernooirecord, dat op de naam stond van de Amerikaan Matt Kuchar met 22 onder par.