Staantribunes zijn terug in Engeland: "Maar ze willen absoluut nieuw drama vermijden"

Groot-Brittannië lijkt de staantribunes weer te omarmen, in het buitenland gebeurde dat al veel eerder. "Duitsland is een goed voorbeeld. In Dortmund staan er 26.000 mensen in één vak, de befaamd Gelbe Wand."

"Daar heerst een fantastische sfeer en zijn bij mijn weten zelden of nooit ongelukken. En als Dortmund Europees speelt, wordt de tribune omgebouwd naar een vak met zitjes, omdat dat verplicht is van de UEFA. Hetzelfde gebeurt ook bij pakweg Bayern, Leverkusen of Hamburg."