PSG is niet blij met vertrek van Messi naar Argentinië: "Het is niet logisch"

Lionel Messi sukkelt al even met blessures aan zijn knie en hamstrings. Daardoor miste de Argentijnse sterspeler vorige week het Champions League-duel tegen Leipzig, dit weekend liet hij ook verstek gaan voor de competitiematch tegen Bordeaux.



Vreemd genoeg stapte Messi vandaag wel op het vliegtuig naar Argentinië voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Uruguay (zaterdag) en Brazilië (volgende week woensdag).

"Het houdt geen steek", vertelt Leonardo (sportief directeur PSG) aan Le Parisien. "We gaan niet akkoord met het feit dat we een speler vrijgeven aan een nationaal team, terwijl hij fysiek niet in orde is of werkt aan zijn herstel.

"Het is niet logisch. Zo'n situatie zou beter gereguleerd moeten worden door de FIFA."

PSG-coach Mauricio Pochettino was vrijdag op zijn persconferentie voor het duel in Bordeaux veel milder. Hij zei juist te hopen dat Messi zou spelen voor Argentinië. "Op die manier kan hij werken aan zijn fitheid", klonk het bij Pochettino.