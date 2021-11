Ploegmaats verwijten Mignolet niets na missers: "Het was fout van hele ploeg"

Net na de rust gaf Mignolet nog een strafschop weg. "Ik ging voor de bal, maar Donnum was eerst", zei Mignolet. "Er was geen gevaar voor een tegendoelpunt, dus een penalty is een zware beslissing. Maar ik kan het begrijpen dat er wordt gefloten."

"Ik had het gewoon verkeerd ingeschat. Het is anders als je de fase in herhaling van opzij ziet, dan als je de bal in de diepte ziet komen. Maar we geven Standard weer zuurstof met een tegengoal voor de pauze."

"We brengen hen weer in de wedstrijd door een individuele fout van mij", sloeg Mignolet mea culpa. "Dat is heel spijtig. Ik dacht dat ik eerst op de bal zou zijn, maar het was een verkeerde beslissing."

Bekijk de twee fouten van Mignolet:

Club Brugge heeft nu al in 7 van de 14 competitiewedstrijden punten laten liggen. Maar Simon Mignolet was niet de blauw-zwarte zondebok. "We moeten allemaal even scherp zijn in de competitie als in de Champions League", zei coach Philippe Clement.

"Ik heb het niet over één speler. We winnen en verliezen samen. Dat gaat over spelers, over de coach, over heel de club. We moeten daar lessen uit trekken om niet op die manier doelpunten te slikken, maar ook als we dingen moeten forceren, moeten we dat toch meer in structuur doen."

Ook Clinton Mata duwde zijn doelman niet onder de bus. "Moeten we nu kwaad zijn op hem? Nee, we kunnen Simon niets verwijten", zei de verdediger. Hij heeft al veel punten voor ons gewonnen en een tegendoelpunten is nooit iemands persoonlijke fout. Het was een fout van de hele ploeg."

Eenzelfde geluid bij Hans Vanaken en Bas Dost: "Het was onze eigen schuld vandaag."