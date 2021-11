Ook onze kust heeft nu een marathonroute voor mountainbikers: 107 km van noord naar zuid

In de afgelopen jaren zijn er heel wat mountainbikeroutes geopend of vernieuwd aan de kust. Het is altijd de ambitie geweest van Sport Vlaanderen, Westtoer en de kustgemeenten om op termijn al die routes met elkaar te verbinden tot een groot, kwalitatief, aaneengesloten kustnetwerk van meer dan 425 km. Met de opening van de nieuwe route in Oostende eerder dit jaar is het kustmountainbikenetwerk een feit.



“We investeren in laagdrempelige sportinfrastructuur, zoals routestructuren, om Vlaanderen steeds beweegvriendelijker te maken”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

“We beschikken in Vlaanderen zo al over meer dan 7.000 km mountainbikeroutes, die we zorgvuldig uitstippelen en goed onderhouden. Dit nieuwe uitgebreide mountainbikenetwerk is een uniek concept in Vlaanderen en omstreken en zorgt ervoor dat er het hele jaar door op elk niveau gesport kan worden aan onze mooie kust."

"Met deze schaalsprong voor de mountainbikesport houden we de drempels om buiten te sporten zo laag mogelijk, zodat mensen ook na de zomer hun fietsambities kunnen waarmaken.”