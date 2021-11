Neil Robertson wint English Open met kleinste verschil en met dank aan zoon

In de namiddagsessie had Robertson met breaks van 57, 140 en 123 een 5-3-voorsprong opgebouwd, maar in de avondsessie kwam Higgins verschroeiend uit de startblokken.



"The Wizard of Wishaw" won 4 frames op rij en kwam na een 80-break van Robertson bij 6-8 op 1 frame van toernooiwinst. Dat ene frame werd de viervoudige wereldkampioen niet meer gegund.



"The Thunder from Down Under" potte breaks van 52, 120 en 65 weg voor 9-8-winst. "Dit is een ongelooflijk gevoel", reageerde de wereldkampioen van 2010. "Geen idee waar ik het vandaan haalde, maar in de laatste frames kon ik nog een tandje bijzetten en speelde ik plots mijn beste snooker."

Wie daarachter zat, was misschien wel zijn zoon Alexander. Bij 7-5 achter kwam die tijdens het interval even bij vaderlief langs. "Hey, pap, ik geloof in jou. Dit wordt voor jou. Denk maar eens terug aan toen ik je bij 8-4 achter nog de Scottish Open zag winnnen", tweettte Robertson na de finale.