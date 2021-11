Na 4 Trumpjaren verschijnt de NBA-kampioen weer in het Witte Huis

Tijdens de regeerperiode van Donald Trump keerden de opeenvolgende kampioenen in de NBA hem steevast de rug toe. Nu Trump is opgevolgd door de democraat Joe Biden is de traditie van een huldiging in het Witte Huis weer in ere hersteld.

Vooral sterspeler Giannis Antetokounmpo was door het dolle heen, ook al kon hij als Grieks staatsburger niet voor Biden stemmen. Maar vooral zijn onwaarschijnlijke tocht van een zoon van Nigeriaanse immigranten tot een eerbetoon in het Witte Huis grepen hem naar het hart. "Als je in je dromen gelooft, kan je grootse dingen bereiken in het leven", zei hij in zijn speech.

President Biden loofde de Bucks niet alleen om hun sportieve prestaties, maar ook voor hun voortrekkersrol in de strijd om rassengelijkheid en rechtvaardigheid.

Voor eigenaar Lasry, zelf een grote sponsor van de democratische partij, smaakte het bezoek aan het Witte Huis alvast naar meer. "Laat ons de komende 4 jaar van uw presidentschap hier terugkeren", zei hij schertsend. "Of beter nog: de komende 8 jaar."