Met 2 kapotte knieën en in sneltempo: Amerikaanse loopt 6 marathons in 6 weken

Shalane Flanagan was in 2008 viceolympisch kampioen op de 10.000 meter. Haar persoonlijk record op de marathon is 2u21'14".





Door 2 kapotte knieën besliste de Amerikaanse 2 jaar geleden om een punt te zetten achter haar profcarrière. Maar het loopbeestje begon tijdens de coronacrisis weer te kriebelen en Flanagan ging een uitdaging aan: 6 prestigieuze marathons lopen in 6 weken.

Op 26 september trapte de 40-jarige Flanagan haar marathonserie af in Berlijn (2u38'32"). Daarna volgden sterke prestaties in Londen (2u35'04"), Chicago (2u46'39"), Boston (2u40'36"), Oregon (2u35'14") en New York (2u33'32").

Vooral de combinatie Chicago (10 oktober) en Boston (11 oktober) was een huzarenstukje. Een ijsbad hielp haar om te recupereren tussen beide marathons.

"De voorbije 6 weken ben ik weer verliefd geworden op lopen en op de marathon", reageerde Flanagan na haar 6e marathon, gisteren in New York.

"Ik wil zoveel dingen zeggen en zoveel meer mensen bedanken. En ik wil zoveel gevoelens delen. Maar nu maak ik eerst tijd voor champagne en frietjes."