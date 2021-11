Meditatie helpt Van der Plaetsen na zoveelste tegenslag: "Geef mezelf tijd om tot rust te komen"

"Op vakantie nam hij altijd zijn yogamat mee. Zelf was ik daar toen totaal niet in geïnteresseerd. Stilzitten is niet aan mij gegeven. Maar na zijn overlijden ben ik toch op zoek gegaan naar raakpunten. Daarom heb ik naar die meditatie gegrepen, om een connectie te maken met hem."

Tienkamper Thomas Van der Plaetsen heeft al de nodige dosis pech gehad in zijn carrière. Blessures zijn bijna onlosmakelijk met de tienkamp verbonden, maar in 2014 moest hij ook vechten tegen teelbalkanker.

"Tokio was een zwaar trauma"

De pijnlijke aftocht in Tokio was een nieuwe klap voor Van der Plaetsen. "Het is een zwaar trauma om voor het oog van de hele wereld letterlijk in het zand te moeten bijten."

Ook nu helpt meditatie hem er weer bovenop. "Ik heb er nood aan om even weg te zijn van alles", zegt Van der Plaetsen vanop het water.

"Via meditatie creëer ik ruimte om weer licht aan het einde van de tunnel te zien. Ik geef mezelf tijd om tot rust te komen. Ik wacht op een signaal (van mijn lichaam) dat ik weer klaar ben om ervoor te gaan."