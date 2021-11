Marcato wordt ploegleider bij UAE, Peiper blijft aan boord als adviseur

Marco Marcato reed de voorbije 5 jaar bij UAE Team Emirates. Zijn grootste successen boekte hij daarvoor, toen hij jarenlang deel uitmaakte van de ploeg van Hilaire Van der Schueren.



In 2012 won Marcato Parijs-Tours voor Laurens De Vreese en Niki Terpstra. Ereplaatsen verzamelde hij vooral in de klassiekers: 6e in Dwars door Vlaanderen 2011, 7e in Gent-Wevelgem 2012, 8e in de Gold Race 2010 en 9e in de E3 Prijs in Harelbeke 2010.

Deze zomer werden hartritmestoornissen vastgesteld bij Marcato, waardooor hij sinds augustus niet meer in competitie kwam.

Marcato ruilt zijn plekje in het peloton volgend seizoen voor een zitje in de ploegauto van UAE Team Emirates.

De ploeg van Tadej Pogacar maakte ook bekend dat Allan Peiper om gezondheidsredenen niet langer Hoofd Sportdirecteur zal zijn. De 61-jarige Australiër die vloeiend Nederlands spreekt, blijft wel als adviseur verbonden aan UAE Team Emirates.