Kevin Strijbos (36) zet straks punt achter carrière: "Het is op"

Kevin Strijbos (Yamaha) was meer dan 15 jaar een vaste waarde in de motorcross. Op zijn 36e acht hij de tijd rijp om zijn motorfiets aan de wilgen te hangen. Vorig weekend eindigde Strijbos 30e in de MXGP van Hongarije, in de WK-stand staat hij 21e.

"Ik heb momenteel het gevoel dat het een beetje op is, zowel mentaal als fysiek", reageerde Strijbos in een interview bij onze collega's van PlaySports.

"Het is erg, maar ik kan er niets aan doen. Ik zou ook liever in de top 10 eindigen in mijn laatste wedstrijden. Maar er zit nog maar weinig vechtlust in mij."

Het is niet zo dat Strijbos het motorcrossen beu is. "Ik doe het nog altijd heel graag. Ik kijk nog altijd uit naar de trainingen en laad me op voor de wedstrijden. Maar als ik 2 rondes gereden heb, dan merk ik dat het op is."