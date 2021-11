Jason Suttels (20) zorgt voor eerste Belgische medaille op WK skeeleren

Colombia boven in bijzondere omstandigheden

De Europeanen lijken problemen te hebben met de omstandigheden waaronder in Ibagué wordt geskeelerd. De stad ligt op 1.300 meter boven de zeespiegel en het is in Colombia 6 uur vroeger. Bovendien zijn de bochten op de 200 meter lange piste erg scherp.



Om financiële en corona-technische redenen zijn de meeste landen pas enige dagen voor aanvang van het toernooi afgereisd. De Belgen kwamen maandag aan in Ibagué, ruim 200 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Bogota.



Erg evenwichtig is de verdeling van de medailles vooralsnog niet. Na de eerste dag hadden de Colombianen al de helft van de ereprijzen verzameld: 12 van de 24. Alle 8 mondiale titels bleven in eigen land en geen kampioen liet zich de mogelijkheid ontnemen met een geel-blauw-rode vlag de ereronde te maken.



Op de tweede dag waren 6 van de 8 gouden plakken voor de Colombianen. De Taiwanese Ho-Chen Yang (1.000 meter) en de Ecuadoriaanse junior Nicolas Garcia (10 kilometer afvalling) doorbraken het patroon. Al moest de jury in dat laatste geval een Colombiaan diskwalificeren die zich te buiten was gegaan aan opzichtig gooi- en smijtwerk.