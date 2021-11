Hoe Iserbyt de EK-kater doorspoelde: "Met pak friet en glas wijn"

"Ik heb er ondertussen over kunnen nadenken, maar ik heb nog niet echt een verklaring gevonden", vertelt Iserbyt een dag later. "Het was misschien een samenloop van de vermoeidheid die ik opgebouwd had en de stress. Ik had alleszins een gevoel in mijn benen dat ik nog niet kende, afgesneden en verzuurd. Ik hoop dat het tegen donderdag weer normaal is."

Hoe heeft hij de avond na dat EK dan beleefd? "Het was nog vier uur rijden naar huis. We zijn gestopt aan de frituur, ik heb een glaasje wijn gedronken en thuis zijn mijn twee honden net zo blij om mij te zien als na een gewonnen wedstrijd. Ik kan goed relativeren. Ik ben ontgoocheld, maar het leven gaat door. Vandaag ben ik weer om 9 uur gaan trainen."



"Dat is goed en slecht aan de cross. Het is heel druk en je kan nooit lang bij een wedstrijd blijven stilstaan. Vorige week was dat jammer, deze week niet", lacht hij.