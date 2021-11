Giro-editie 2022 stelt 7 ritten voor sprinters voor

Er zijn alvast 7 kansen om een sprinter te zien zegevieren, presenteert de organisatie van de 105e Giro, die op 6 mei in Boedapest start.

De eerste en derde rit op Hongaarse grond staan te boek als sprintetappes, met ook nog 5 massaspurtkansen op Italiaanse bodem.



"Het is een Giro met volop kansen voor de sprinters, hoewel de aankomst van de eerste etappe meer geschikt lijkt voor een sprinter die ook goed kan klimmen", keek de Italiaan Elia Viviani vooruit.



"Ik zie zeker mogelijkheden om mijn prestatie van de Giro in 2018 te herhalen", aldus de renner die dat jaar 4 etappes won. Viviani keert na twee seizoenen bij Cofidis volgend seizoen terug naar Ineos. Hij reed tussen 2015 en 2017 al voor het team, dat toen nog Team Sky heette.



Egan Bernal won dit jaar de Giro, voor de Italiaan Damiano Caruso en de Brit Simon Yates. In 2020 had Boedapest al het toneel moeten zijn van de Grande Partenza, maar corona zorgde voor een jaar uitstel.