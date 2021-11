Eddie Howe krijgt van Saudische eigenaars een kans bij Newcastle

Na de overname van Newcastle United door een rijke groep uit Saudi-Arabië werd trainer Steve Bruce al snel aan de kant geschoven. Er werd druk gespeculeerd over een opvolger. Vooral heel wat grote namen gingen over de tongen, maar uiteindelijk is het Eddie Howe geworden.

De 43-jarige Howe zat dit weekend al in de tribunes tijdens het gelijkspel tegen Brighton. Nu neemt hij over van interimcoach Graeme Jones. "Dit is een hele eer. Newcastle is een club met veel aanzien en een mooie geschiedenis. Het is een mooie kans voor mij, maar er is veel werk aan de winkel."

Howe zat sinds de zomer van 2020 zonder werk. Toen vertrok hij bij Bournemouth nadat die club zich niet had kunnen verzekeren van het behoud in de Premier League.

Nu begint hij aan een nieuwe degradatiestrijd want Newcastle staat voorlaatste met amper 5 punten. De club kon dit seizoen nog geen enkele keer winnen.