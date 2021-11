Dessers bloeit als supersub open bij Feyenoord: "Soms is gras effectief groener aan de overkant"

Vorig jaar kwijnde Cyriel Dessers wat weg bij Racing Genk, maar bij Feyenoord leeft hij weer helemaal op. "Soms is het gras effectief groener aan de overkant", zegt Peter Vandenbempt in De Tribune.

"Hij was met veel adelbrieven vanuit Nederland naar Genk gekomen, was een dure transfer. Maar bij Genk botste hij op een onwaarschijnlijke Onuachu, waar weinig tegenin te brengen was."

"Bij Genk waren hem ook zelden invalbeurten gegund, dus heeft hij er goed aan gedaan om naar Feyenoord te trekken. Hij is het daar helemaal aan het maken, zij het als supersub."

"Opmerkelijk is dat hij al 4 keer gescoord heeft in de 92e minuut. Ze zouden daar shirts moeten laten drukken met CD92 op."

"Ik ben zelf een paar keer in De Kuip naar een voetbalmatch geweest en de sfeer is daar fenomenaal. Daar een winning goal maken in de 92e minuut, dat zou ik ook op mijn bucketlist willen zetten."