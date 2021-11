BEKIJK: Barça-coach Xavi als held onthaald in Camp Nou

Ex-speler Ronald Koeman kon Barcelona niet op de rails krijgen in het eerste seizoen zonder Lionel Messi, ex-speler Xavi neemt het stokje over van de Nederlander.

Xavi: "Wij kunnen niet gelijkspelen of verliezen"

Op de persconferentie die volgde op zijn voorstelling, toonde Xavi zich ambitieus. "Barcelona is de beste club van de wereld en we gaan hard werken om veel nieuwe prijzen te winnen", zei hij.

"We zitten momenteel zowel sportief als financieel in een moeilijke positie, dus we hebben de steun van de supporters nodig. Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we slagen. Wij kunnen niet gelijkspelen of verliezen."

"Dinsdag beginnen we te werken en we moeten groeien als ploeg. Er moet duidelijkheid zijn tegenover de spelers, regels zijn de basis van elk succes. Maar we hebben een team vol professionals, dus ik ben zeker dat het goed zal komen."