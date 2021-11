WK skeeleren: Fran Vanhoutte legt beslag op 5e plek in punten-afvallingskoers

Het is de eerste keer in 28 maanden tijd dat er nog eens een WK skeeleren (6-13 november) plaatsvindt. Strijdtoneel is de Colombiaanse stad Ibagué.

België heeft 7 skaters uitgestuurd naar Colombia en 2 van hen kwamen afgelopen nacht al in actie: Fran Vanhoutte en Jason Suttels.

De 18-jarige Vanhoutte veroverde in augustus nog 3 Europese juniorentitels. Op het WK was ze aan zet in de punten-afvallingskoers over 10 km. Vanhoutte bezette de 5e plek in de uitslag, de wereldtitel was voor de Colombiaanse Marina Munoz.

Bij de mannen werd een andere landgenoot, Jason Suttels, in de afvallingskoers over 10 kilometer 8e . Met 15 (van de 50) ronden op het bord liet Suttels zich vooraan zien. Maar enkele ronden later moest hij de piste verlaten. Ook in deze wedstrijd ging de titel naar gastheer Colombia: Oscar Felipe Cobo.