Van der Haar: "Moest Belgen laten koersen", Hermans: "Iedereen op zijn plaats"

"Ik moest het slim spelen. Ik wist niet of ik Quinten nog zou kunnen bijbenen, maar ik moest het blijven proberen. Het was een mooie en heel zware wedstrijd."

Was het dan een plan om de Belgen uit hun tent te lokken? "Een beetje, maar ik wilde na die wissel wel dichter vooraan zitten. Ik moest iets proberen om hen te laten koersen dat is gelukkig gelukt."

"Ik moest een plan maken. Na een fietswissel verloor ik wat te veel plaatsen en moest ik blijven jagen. Het werd een harde cross en dat was in mijn voordeel."

"Ik voelde me goed, maar de Belgen keken al snel naar me", reageerde Van der Haar, poulain van Sven Nys bij Baloise Trek Lions.

"Ik moest het plezier terugvinden en dit is een gezellige ploeg"

"Dit is een leuke en gezellige ploeg. Iedereen heeft inspraak en kan mee beslissen. Of dit dan de relance van mijn carrière is? Dat is misschien een beetje te kort door de bocht, maar ik begrijp wel dat de buitenwereld het zo ziet. Ik ben geen veelwinnaar, maar je hoeft niet te veel te winnen voor deze trui."

"Ik ben enkele jaren geleden overgestapt (van Giant-Alpecin, nu DSM) naar de ploeg van Sven (Nys). Ik had wat mentale problemen en moest het plezier terugvinden en dat is gelukt."

Hermans: "Ik was niet sterk genoeg om Lars te volgen"

Na een handvol ronden leek Quinten Hermans het EK in een wurggreep te houden, maar de Belgische aas werd nog ingerekend.

"Iedereen is een beetje op zijn plaats beland", was zijn nuchtere analyse. "Misschien hadden we vooraf niet zo'n sterke Lars van der Haar verwacht, maar ik heb mijn best gedaan. Ik was niet sterk genoeg om hem te volgen."